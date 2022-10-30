Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Теплицы социальных технологий» и The Moscow Times. Ранее РКН заблокировал и разблокировал домен телеграма

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт просветительского проекта «Теплица социальных технологий», который занимается поддержкой НКО и активистов. Также под блокировку попали сайт русской службы The Moscow Times, украинское издание «Закон і Бізнес», образовательный медиа-проект Ukraїner и ресурс EOS Data Analytics, который анализировал спутниковые изображения.

Сайт The Moscow Times перестал открываться еще в апреле — тогда Роскомнадзор внес в реестр несколько отдельных ссылок на материалы проекта. Сейчас сайт заблокирован полностью.

29 октября Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал домен t.me, принадлежащий компании Telegram. В 23:55 мск домен исчез из реестра сайтов, доступ к которым ограничен. Затем в Генпрокуратуре РФ сообщили, что не требовали блокировать домен коротких ссылок.

После разблокировки домена «Сетевые Свободы» отметили, что для массового удаления нежелательной информации используются «резиновые требования» — прокурор находит пример запрещенного контента, а Роскомнадзор на основе шаблона вносит в реестр все, что найдет на эту тему.

Источник: «Роскомсвобода», «Сетевые Свободы»

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