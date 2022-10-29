В Госдуме предложили приостановить судебные процессы против мобилизованных

В нижней палате парламента предложили приостанавливать судебные и исполнительные производства в отношении россиян, которые были мобилизованы или записались добровольцами. Авторы законопроекта — депутаты «Единой России».

Секретарь генсoвета партии Андрей Турчак отметил, что действующее законодательство не защищает права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий.

«Между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде», — написал Турчак в своем телеграм-канале.

В документе есть и исключения. Например, действие законопроекта не будет распространяться на судебные и исполнительные производства по выплате алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Источник: Госдума, Андрей Турчак

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