Поддержать
Новости

В Госдуме предложили приостановить судебные процессы против мобилизованных

12:50 • 29.10.2022

В нижней палате парламента предложили приостанавливать судебные и исполнительные производства в отношении россиян, которые были мобилизованы или записались добровольцами. Авторы законопроекта — депутаты «Единой России». 

Секретарь генсoвета партии Андрей Турчак отметил, что действующее законодательство не защищает права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий. 

«Между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде», — написал Турчак в своем телеграм-канале.

В документе есть и исключения. Например, действие законопроекта не будет распространяться на судебные и исполнительные производства по выплате алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Источник: Госдума, Андрей Турчак

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»