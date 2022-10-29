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«От правосудия я не скрываюсь, а только приближаюсь к нему». МВД объявило в розыск сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина и бывшего мундепа Максима Каца 

14:14 • 29.10.2022

МВД объявило в федеральный розыск сооснователя «Диссернета», физика и журналиста Андрея Заякина, а также бывшего московского муниципального депутата Максима Каца. Оба они находятся за границей. 

Андрея Заякина задержали 28 августа. Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности за перевод тысячи рублей в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Годом ранее ФБК, как и другие структуры оппозиционера, был признан экстремистской организацией. 

После этого суд назначил Заякину запрет определенных действий. В частности, ему запрещалось выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом. А сегодня информация о его розыске появилась в базе МВД. 

Андрей Заякин рассказал «Холоду», что покинул страну. Он поблагодарил за помощь и поддержку главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, коллег по изданию, академика Виктора Васильева и профессора Михаила Гельфанда. А также адвокатов Михаила Бирюкова и Марию Эйсмонт.

«Про себя могу сказать, что теперь я в безопасности. Я прошу прощения у моих поручителей. Можно было бы побыть очень наивным человеком и надеяться на какое-то правосудие в России, но плохое состояние здоровья моей 79-летней мамы не позволило мне брать такие риски. Я продолжаю работать в “Новой газете”, продолжаю заниматься делами сообщества “Диссернет”. С учетом того, что ближайшее для россиян доступное правосудие находится в Страсбурге, от правосудия я не скрываюсь, а наоборот, только приближаюсь к нему», — сказал «Холоду» Андрей Заякин. 

Также в федеральный розыск сегодня объявили бывшего московского муниципального депутата и блогера Максима Каца. Как он сам рассказал «Холоду», дело о распространении «фейков» про российскую армию против него было возбуждено более месяца назад. 

«Я больше месяца знал, что дело открыто. Кроме того, приходили к бабушке по месту прописки. Просто я об этом не сообщал публично. Эти дела открываются тогда, когда спикер говорит не то же самое, что Конашенков на своих брифингах. Со мной это часто случается и я ждал открытия дела. Поэтому и из России сразу уехал и команду всю вывез. Мой адвокат пока не знает за какой именно ролик завели дело, есть предположение, что это за ролик о Буче. Посмотрим как это можно оспорить», — пояснил Кац. 

Источник: «Холод»

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