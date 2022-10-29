Россия приостановила действие зерновой сделки после атаки дронов на Севастополь

Россия приостановила участие в зерновой сделке. Такое решение было принято после атаки украинских беспилотников по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте. Они, по данным Минобороны, были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — сказано в заявлении Минобороны в Telegram.

В МИД России заявили, что действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок.

Утром 29 октября губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские беспилотники атаковали Севастопольскую бухту. Он также сообщил, что эта атака БПЛА была самой массированной с начала войны в Украине, а ее целями были военные объекты Черноморского флота. В результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец».

Зерновую сделку Россия и Украина заключила 22 июля. Ее срок должен был закончиться в ноябре. Посредниками выступили Турция и ООН. Эта сделка позволила создать гуманитарный коридор для вывоза зерна из Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал реализацию сделки. Последний раз он грозился расторгнуть ее если выяснится, что украинский зерновоз использовали для транспортировки взрывчатки для подрыва Крымского моста, но доказать это так и не удалось.

Источники: Минобороны, МИД России

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