«Огромная вероятность, что нас убьют». На КПП «Верхний Ларс» задержали четырех сбежавших от родственников уроженок Дагестана

На КПП «Верхний Ларс» российские пограничники задержали четырех сестер, которые сбежали от родственников из-за домашнего насилия. Девушек удерживают уже несколько часов и, вероятно, собираются передать их семьям. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Светлана Анохина.

По ее словам, девушки регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, которые «требовали от них религиозного послушания и наказывали за каждую мелкую провинность». Также в детстве сестры подверглись женскому обрезанию. На побег девушки решились, когда младшей из них исполнилось 18 лет. 7 августа с помощью Кризисной группы СК SOS покинули регион.

Анохина опубликовала видео, где Патимат и Хадижат Хизриевых (родные сестры), Аминат Газимагомедовой и Патимат Магомедовой (троюродные сестры) рассказывают о том, почему сбежали от родственников.

«Возможно, это наше последнее видео. Возможно, нас вернут им. Огромная вероятность, что нас убьют», — говорят девушки. «Мы сбежали из дома три месяца назад. Мы сбежали потому, что нас избивали, выдавали насильно замуж, запрещали получать образование. У нас не было никаких прав», — продолжают они.

По словам девушек, одну из них родители собирались выдать замуж за двоюродного брата.

На КПП приехала адвокат Лейсан Маннапова, которая сотрудничает с Кризисной группой СК SOS. Ей пограничники сначала сообщили, что у девушек якобы есть долги и запрет на выезд, а после того, как они предоставили справки об отсутствии задолженностей, сотрудники КПП ответили, что жительницы Дагестана должны пройти некое «фильтрационное мероприятие».

Источник: Светлана Анохина

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