Минобороны России обвинило британских военных в причастности к подрыву «Северных потоков»

Российское оборонное ведомство выступило с обвинениями в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 1 и 2» в адрес британских военных.

Как заявили в Минобороны, к подрыву «Северных потоков» причастны специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

В конце сентября оператор «Северного потока» и «Северного потока-2» сообщил об масштабных утечках на обоих газопроводах. А сейсмологи из Швеции заявили, что зарегистрировали вибрации, причиной которых могли быть мощные подводные взрывы. Позже нитки газопроводов были обследованы, в результате были обнаружены разрушения на обеих нитках первого и на одной — второго трубопровода.

Власти Дании, Швеции и Германии заявили о намерении расследовать инцидент. В свою очередь, МИД России объявил о демарше послам этих стран и предупредил, что «в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов».

Позже президент Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. «Кому выгодно, тот и сделал», — считает он. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о терроризме.

Источник: Минобороны России

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