Генерал-полковник Александр Лапин приставил пистолет к голове мобилизованного и потребовал вернуться на передовую — «Медиазона»

13 октября командующий российскими силами в районе Сватово генерал-полковник Александр Лапин угрожал пистолетом 26-летнему мобилизованному лейтенанту Дмитрию Водневу. Он требовал от военнослужащего вернуться на передовую у деревни Коломыйчиха, откуда Воднев вывел свою роту из-под обстрела ВСУ. Об этом первой написала SOTA, позже «Медиазона» поговорила с очевидцем этого инцидента и с отцом Дмитрия Воднева.

Рассказ рядового Павлова

Мобилизованного 23-летнего москвича Никиту Павлова распределили во 2-ой взвод 1-ой роты 1-го батальона 423-его Ямпольского мотострелкового полка. В начале октября он оказался в городе Сватово в подконтрольной России части Луганской области, а 9-го уже был на передовой около деревни Коломыйчиха. По его словам, там в какой-то момент его взвод остался без командира, а обстрелы продолжались не менее трех дней.

«Из 1-го взвода осталось только два бойца, из нашего 2-го осталось семь бойцов. И вот мы сидели в этих ангарах, в которые все время прилетали снаряды. Просто сидели и ждали, когда дадут приказ куда-нибудь выдвинуться, что-то сделать», — приводит слова Павлова «Медиазона».

Ангар вскоре разрушился, а обстрелы продолжались и тогда мобилизованные решили отступать в сторону Сватово. По дороге они присоединились к колонне из 6-й и 5-й роты. Последней командовал лейтенант Дмитрий Воднев.

В Сватово военнослужащих не пускали два дня, а затем приехала военная полиция и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который руководит обороной в районе Сватово.

«Он приехал, приставил пистолет [к голове] как раз командиру 5-й роты, единственному старшему офицеру. Его [увезли], побили, скорее всего. Это была охрана Лапина, пять-шесть человек», — вспоминает Никита Павлов.

Позже, по словам Павлова, лейтенанта Воднева привезли обратно «чтобы он уговорил нас пойти обратно на передок, но он сказал: “Ребята, я не могу так поступить”».

«Нас построили на заправке перед КПП в Сватово. Ну и там уже началось: “Вы дезертиры, вы предатели родины”. Хотя начинали с того, что мы все правильно сделали — мы отступили, мы сохранили себе жизнь. Когда поняли, что мы не собираемся возвращаться на это место и сидеть просто и ждать, пока нам прилетит, пошли оскорбления», — рассказывает рядовой.

Павлов также рассказал, что лейтенант Воднев единственный из всех написал отказ от участия в военных действиях после чего «его посадили в СИЗО».

Версия отца Воднева

Отец мобилизованного лейтенанта Дмитрия Воднева Владимир рассказал «Медиазоне», что его сын действительно заперт в комендатуре в Валуйках. Но, по его словам, его сын не не отказывался участвовать в войне, а только попросил перевести его в другое подразделение. Он также отметил, что лейтенанту не предъявили никаких обвинений.

Лейтенант Воднев вероятно делился с отцом всеми событиями на фронте, так как рассказы рядового Павлова и отца Воднева совпадают.

«Они отошли в расположение полка, где Коломыйчиха. Им сказали вернуться. Вернулись. А потом уже обстрел был непосредственно зоны расположения. Ангар разбомбили, в котором их содержали. Он, говорит, своих успел вывести на улицу, благодаря этому они живы остались», — рассказал «Медиазоне» Владимир Воднев.

По словам Владимира, его сын вывел из-под обстрела больше полусотни человек — 33 своих бойца и разрозненные остатки других подразделений. Он настаивает, что Воднев-младший не дезертир, так как привел свою роту в расположение полка и пошел докладывать командованию. Но вместо дальнейших указаний генерал-полковник Лапин приставил к голове лейтенанта пистолет. При этом Владимир Воднев утверждает, что Лапин угрожал Дмитрию оружием не только перед строем, но и наедине.

Отец Воднева также отмечает, что лейтенант отказался возвращаться под командование тех, кто ему угрожал, но готов продолжить службу в любом другом подразделении.

Источники: «Медиазона», SOTA

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