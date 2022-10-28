Российские силы переходят к оборонительной позиции на большей части линии фронта — разведка Великобритании

В сводке от 28 сентября разведка Великобритании сообщила, что за последние шесть недель Россия усилила некоторые из своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными резервистами.

В разведке считают, что российские военные поняли, что неукомплектованные и плохо обученные силы в Украине пока способны только к оборонительным операциям. При этом в разведке уверены, что российская оперативная схема остается очень уязвимой.

Чтобы вернуть себе инициативу, России придется возродить мобильные силы, способные противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции.

Источник: «Русская служба Би-Би-Си»

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