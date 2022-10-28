Постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве отменено. Она получила статус свидетеля

Следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак в качестве подозреваемой в деле о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Она получила статус свидетеля.

Ранее агентство ТАСС и телеканал RT сообщали, что она является подозреваемой, но официальных подтверждений этой информации не было.

Обвиняемыми по этому делу проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский.

Обоих 26 октября отправили в СИЗО на два месяца. Им инкриминируют вымогательство в особо крупном размере. По этой статье Суханову и Романовскому грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью вымогательства у Чемезова. Для этого они якобы подготовили для телеграм-канала о светской жизни «Тушите свет» статью, которая «могла причинить вред правам и законным интересам главы “Ростеха”, а также правам и интересам его близких».

Разместив этот материал в упомянутом телеграм-канале, Суханов и Романовский, как утверждает обвинение, потребовали денег за его удаление, получили их и удалили пост.

Суханов заявил в суде, что готов признать вину частично, а именно — получение 800 тысяч рублей, а также «принести публичные извинения потерпевшему». Вину в вымогательстве 11 миллионов рублей он не признал. В свою очередь, владелец телеграм-канала «Тушите свет» Романовский свою вину полностью отрицает.

В тот же день стало известно об обысках, которые прошли в подмосковном доме Собчак. Тогда же появились сообщения о том, что сама журналистка накануне выехала в Литву через Беларусь, предварительно купив авиабилеты в ОАЭ и Турцию, «чтобы запутать оперативников».

Позже власти Литвы подтвердили, что Собчак въехала на территорию страны по израильскому паспорту.

Источник: ТАСС

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