На войне в Украине погиб сын мичмана, утонувшего вместе с подлодкой «Курск». Он мечтал «получить офицерское звание и стать многодетным отцом»

На войне в Украине погиб Данис Ишмуратов, сын мичмана Фаниса Ишмуратова, который стал жертвой аварии на атомной подводной лодке «Курск». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу администрации Баймакского района Башкортостана.

Обстоятельства гибели 25-летнего Даниса Ишмуратова не раскрываются. По данным издания, он был военнослужащим-контрактником, а с 2021 года служил на 201-й российской военной базе в Таджикистане.

В 2021 году Данис Ишмуратов дал интервью «Коммерсанту» в рамках спецпроекта, опубликованного к годовщине гибели АПЛ «Курск». В нем молодой человек рассказывал, что его первое воспоминание об отце — его похороны. На момент гибели Фаниса Ишмуратова его сыну было три года.

Данис говорил, что мечтает «догнать отца по погонам», получив «звание офицера», в тот момент он был рядовым.

«Мечтаю получить звание офицера, воспитать много детей, минимум семерых, хочу быть многодетным отцом. Чтобы были дом, банька, дети, чтобы мама радовалась внукам», — говорил он.

Даниса Ишмуратова похоронят в селе Мерясово, там же, где был похоронен его отец.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. В результате погибли все 118 моряков, находившиеся на борту. По официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

Источник: «Коммерсантъ»

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