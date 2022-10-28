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На тренировочном полигоне в Крыму погибла глава местного отделения агентства «Россия сегодня»

18:36 • 28.10.2022

В аннексированном Крыму на одном из учебно-тренировочных полигонов в результате несчастного случае погибла глава местного отделения медиахолдинга «Россия сегодня» Светлана Бабаева. Там она занималась военно-спортивной стрельбой. 

«Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась “за ленточку”, желая поддержать наших героев. Шальная пуля», — заявил гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев.

Сотруднице медиахолдинга Светлане Бабаевой было 40 лет. Она работала в газете «Московские новости» и в «Известиях», а с 2004 по 2006 год возглавляла представительство РИА «Новости» в Великобритании. 

С 2008 по 2012 годы Бабаева была шеф-редактором корпункта этого агентства в США. После чего еще год проработала в «Московских новостях». А с 2013 по 2016 годы была главным редактором интернет-портала «Газета.Ru». 

В МИА «Россия сегодня» Бабаева пришла в декабре 2016 года. Сначала стала советником, а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения агентства в аннексированном Симферополе.

Источник: РИА Новости

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