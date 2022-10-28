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Кадыров снова раскритиковал генерал-полковника Лапина из-за прорыва ВСУ на одном из участков фронта. Ранее он обвинил его в потере Лимана

09:13 • 28.10.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова раскритиковал в телеграме командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, который, по его мнению, виноват в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. По словам Кадырова, наступление удалось остановить, но для этого пришлось снять часть войск с обороны города Рубежное.

«Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один», — написал Кадыров.

Также глава Чечни высказался в поддержку основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, назвав его «братом» и «прирожденным воином». По его мнению, оценке таких людей надо уделять пристальное внимание, а также прислушиваться к их мнению, потому что они «точно знают, что на войне правильно, а что нет».

«Как правильно заметил Евгений Викторович (Пригожин — Прим. “Холода”), нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — написал глава Чечни.

В начале октября Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в потере Лимана. По его словам, Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

Источник: Рамзан Кадыров

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