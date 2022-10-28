Избиения, пытки и расстрелы. «Медиазона» публикует свидетельства местных жителей и журналистов о происходившем в Харьковской области во время российской оккупации

После освобождения Харьковской области Украины от российской оккупации там регулярно обнаруживают новые массовые захоронения и другие свидетельства зверств и военных преступлений российских солдат.

«Медиазона» публикует рассказы подвергшихся пыткам украинцев.

39-летний житель Изюма Александр попал в пыточную российских военных в мае. Его задержали когда он шел к своему больному отцу через больничный городок, где располагались подразделения российской армии. Он не первый раз шел этим маршрутом и до этого момента его пропускали, но не в этот раз.

«Мне сказали, что я служил в ВСУ и убивал людей, хотя даже по военнику можно было увидеть, что находился во внутренних войсках и никогда не был на фронте», — говорит Александр.

Пытавших его людей он описывает, как 25-летних солдат, которые курили марихуану и говорили с кавказским акцентом. По его словам, сначала во время допросов его просто били, иногда приставляя нож к горлу и засовывая ему в рот ствол пистолета.

Затем начались более изощренные пытки — с помощью плоскогубцев ему ломали пальцы. Для этого в комнате находился специальный столик для пыток, с отверстиями для пальцев.

«Спрашивали разное — как отношусь к России, говорили, что там жить хорошо. Затем спрашивали за кого я голосовал. Ответил, что за Зеленского, оттого били еще сильнее. Потом спрашивали, знаю ли я кого из украинских солдат, которые остались в оккупации», — рассказывает Александр.

Вместе с ним в том же подвале находились и другие пленные. На следующий день после задержания Александра и еще нескольких человек перевезли в другое место — куда именно он не знает, глаза его были закрыты шапкой. Там, по словам Александра, его били профессиональнее — сильнее и болезненней. Он считает, что это были сотрудники Росгвардии, которые добивались от него признания в том, что он служил в АТО.

«Если в первую ночь били так, что я мог удержаться на ногах, то во втором подвале падал после каждого удара. Кушать дали один раз, а в туалет вовсе не выводили. Приходилось ходить под себя. Тогда каждый день думал — выживу или нет. Но затем так же молча, как забрали, меня и высадили на улице. Собрали в машине около десяти пленных из разных мест и по очереди выбрасывали», — говорит Александр.

Пыточная, в которую он попал, была далеко не единственной на оккупированной Россией территории. Так, в поселке городского типа Боровая прямо на базе оздоровительного комплекса «Свет Шахтера», где российские войска оборудовали свой штаб, после деоккупации обнаружили яму.

В ней российские военные пытали и казнили пленных украинцев. Яму нашла местная жительница, которая разыскивала своего внука Сергея Авдеева — участника АТО. Его тело со множеством колотых и огнестрельных ран она нашла там же.

В той же яме лежали еще два тела. Они были в гражданской одежде и скованы между собой наручниками. Обоих убили выстрелами в голову.

Еще два тела со связанными руками и следами пыток украинские военные обнаружили в в цехе по изготовлению кирпича в Купянске.

Другая пыточная нашлась в селе Пески-Радькивские. Как сообщается, там содержали местных жителей, пленных бойцов ВСУ и бывших участников АТО.

В Казачьей Лопани пленных украинцев пытали и допрашивали в здании вокзала и овощехранилище, где содержали десятки людей. По свидетельству очевидцев, там людей избивали, ломали им ребра. Также пыточная была в Гоптевке, где пытали током бывших военнослужащих и местных бизнесменов.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранительными органами страны были зафиксированы свидетельства о сотнях случаев пыток. По его словам, как правило российские военные применяли пытки, известные как минимум с первой чеченской войны. Например, подключая к телу жертвы клеммы от старого полевого телефона, в которых есть динамомашинки, вырабатывающие ток высокого напряжения. Этот вид пытки известен под названием «звонок Путину».

Журналистка Кристина Бердинских написала о своей встрече на станции Купянск-Узловой с Иваном, ромом по национальности. Он рассказал, что приехал туда из Балаклеи в гости, но его задержали и отвели в местный полицейский участок. Там в одной камере находилось больше десяти человек. Ивана продержали там 16 дней.

«Били по голове, ногам, допрашивали с помощью тока — [клеммы] подключали к соскам и ушам. Спрашивали, где военные, участники АТО. Он говорит: "А я из Балаклеи, я вообще никого здесь не знаю, но кто поверит". Еще спрашивали о наркотиках, знает ли кто этим в городе занимается и так далее. Говорит, что многие молодые мужчины побывали на таких допросах в полиции», — пересказывает Бердинских слова Ивана. Так ничего от него не добившись, Ивана все же отпустили.

Источник: «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.