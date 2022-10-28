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Через неделю мобилизованные из Коми отправятся на войну в Украину. Но у них до сих пор нет экипировки

14:53 • 28.10.2022

Мобилизованные из Емвы, Ухты и Инты, которые проходят подготовку в воинской части в Каменке под Санкт-Петербургом, сообщили, что им не выдали экипировку. При этом через неделю их должны отправить на фронт.

Депутат Госдумы Олег Михайлов направил запрос в комитет по обороне с просьбой проконтролировать обеспечение солдат из республики.

Ранее глава Коми Владимир Уйба пообещал, что правительство поможет купить бронежилеты, каски, налокотники, наколенники, перчатки. Он сказал, что экипировку успеют закупить, пока бойцы находятся на тактических тренировках.

Источник: «Возбужденная Коми»

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