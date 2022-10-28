Актер Павел Устинов в 2019 году был приговорен к реальному сроку за протестную акцию. Теперь он отправился воевать в Украину

Актер «Нового театра» и бывший фигурант «московского дела» Павел Устинов был мобилизован и отправился воевать в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе «Нового театра».

«Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более, я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали», — процитировали слова самого Устинова в театре.

В 2019 году Устинов был незаконно задержан на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В самом митинге актер участия не принимал, а просто оказался рядом. Во время задержания один из росгвардейцев споткнулся и повредил плечо. После этого Устинова обвинили в нападении на полицейского приговорили к трем с половиной годам тюрьмы.

В защиту Устинова развернулась беспрецедентная общественная кампания. Сотни людей вставали в так называемые «пикетные очереди», чтобы выразить свое несогласие с приговором. Также за актера поручились многие известные деятели культуры и искусств. В результате апелляционный суд заменил Устинову реальный срок на условный.

Источник: «Новый театр»

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