В России впервые возбудили дело по новой уголовной статье о неисполнении приказа в военное время

В одном из российских регионов местный военно-следственный отдел Следственного комитета России возбудил первое в стране уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК в отношении военнослужащего-контрактника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Эта статья предусматривает ответственность за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, следствием установлено, что обвиняемый, будучи контрактником, «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях».

В случае признания его виновным контрактнику грозит до трех лет лишения свободы.

Статья, по которой было возбуждено дело, была добавлена в российский Уголовный кодекс соответствующими поправками 24 сентября этого года.

Накануне стало известно о возбуждении первого уголовного дела по другой статье, добавленной в Уголовный кодекс в рамках того же пакета поправок. В Якутии мобилизованный местный житель отказался ехать воевать в Украину и сбежал из военной части через дыру в заборе.

После этого в отношении него было возбуждено дело по части 2.1 статьи 337 УК, которое затем переквалифицировали на часть 3.1 той же статьи, которая предусматривает ответственность за самовольное оставление воинской части. По ней фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Павел Чиков

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