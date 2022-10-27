В оккупированном Россией Бердянске ввели военную цензуру. За наличие подписок на украинские СМИ местным жителям угрожают штрафами и уголовными делами

Оккупационные власти Бердянска объявили о введении военной цензуры. В связи с этим они собираются проверять телефоны местных жителей на предмет подписок на украинские СМИ. Об этом сообщается в телеграм-канале оккупационной администрации города.

«Введенный указом Президента России Владимира Путина режим военного положения в Запорожской области, согласно Федеральному законодательству предполагает военную цензуру. С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. <...> В случае выявления факта, что гражданин подписан на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима на первый раз такой человек получает предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

Каким образом подписка на какие-либо информационные ресурсы может нарушать российское законодательство об «иноагентах» оккупационная администрация города не поясняет.

Ранее «Холод» писал о том, что власти оккупированных районов Запорожья депортировали нескольких местных жителей на территории, контролируемые Украиной, за «дискредитацию» властей Российской Федерации. На основании каких действующих в России правовых норм это делалось тогда так же ничего не пояснялось.

Источник: «Бердянск. Официально»

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