Сенатор Климов заявил, что любой россиянин, уехавший после начала войны, может быть признан «иноагентом». Сенатор Клишас в ответ попросил его «сдерживать полет фантазии»

Россияне, которые уехали из страны после начала войны в Украине, могут быть признаны «иноагентами» на этом основании. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал Климов.

На слова коллеги немедленно отреагировал другой сенатор — Андрей Клишас. «Коллеги, давайте сдерживать полет фантазии», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Климова, назвал их его частным мнением.

Сенатор Климов возглавляет созданную в июне 2017 года в Совфеде комиссию по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России.

При этом, как писала «Новая газета», в бытность депутатом Госдумы Климов на протяжении пяти лет в нарушение российского законодательства возглавлял компанию, зарегистрированную на Кипре.

Источник: ТАСС

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