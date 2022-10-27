На освобожденной от российской оккупации территории Харьковской области обнаружили новое массовое захоронение

В Боровском районе Харьковской области обнаружили массовое захоронение, в котором, по предварительным данным, находятся как минимум 17 тел. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным ведомства, в общей могиле были обнаружены тела как гражданских, так и военнослужащих украинской армии. Так, следователями были эксгумированы тела по меньшей мере трех бойцов ВСУ.

Жители села Копанка, рядом с которым было обнаружено это захоронение, сообщили украинским правоохранителям, что оно было организовано российскими военными в апреле, когда эта территория была оккупирована.

По словам очевидцев, военнослужащие российской армии собрали тела погибших по району, привезли их на двух грузовиках на место будущего захоронения, выкопали экскаватором яму глубиной три метра, сбросили туда погибших, а затем засыпали яму и разровняли это место танками.

При этом, как рассказывают местные жители, российские военные никак не отметили место захоронения и запретили жителям близлежащих населенных пунктов устанавливать памятные знаки на нем.

Посетить это место местным жителям позволили лишь на Пасху, тогда они, несмотря на запреты, отметили его границы.

«Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки», — говорится в сообщении Нацполиции.

После освобождения почти всей территории Харьковской области Украины от российской оккупации там продолжают находить новые места массовых захоронений, как военнослужащих ВСУ, так и гражданских из числа местных жителей.

Среди эксгумированных тел регулярно обнаруживают трупы со связанными руками и следами пыток.

Крупнейшее из таких захоронений было найдено в деоккупированном Изюме. В нем находилось более 400 тел.

Источник: Нацполиция Украины

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