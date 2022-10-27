Мигранты из России вызвали скачок инфляции в соседних странах

Россияне, бегущие из страны из-за начавшейся войны и объявленной мобилизации, спровоцировали резкий рост инфляции в принимающих их странах. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Особенно от этого пострадал Казахстан, куда, по данным местных властей, с момента объявления мобилизации въехали около 200 тысяч российских граждан.

В результате в сентябре месячная инфляция в Казахстане достигла 18%, что вынудило ЦБ страны 26 октября поднять ключевую ставку с 14,5% до 16%.

При этом сумма принадлежащих россиянам депозитов в казахстанских банках в этом году выросла вчетверо, достигнув 1,4 миллиарда долларов.

Ранее «Холод» уже писал о резком росте цен на аренду жилья в странах Средней Азии, в первую очередь, в Казахстане и Кыргызстане, который спровоцировала волна миграции из России. По сообщениям местной прессы, цены на аренду, например, в Бишкеке выросли с начала мобилизации в России по меньшей мере на 30%.

Также поток российских мигрантов вызвал заметный рост потребительских цен в Грузии, куда после объявления мобилизации также въехали несколько десятков тысяч российских граждан.

В самой России инфляция пока сдержанная и продолжает снижаться в годовом выражении после весеннего пика, составив 12,9% к 24 октября. Но, как отмечают аналитики Bloomberg, мобилизация по меньшей мере 300 тысяч мужчин, подавляющее большинство которых были трудоустроены, неминуемо вызовет рост зарплат и цен, даже без учета других способствующих инфляции факторов.

Источник: Bloomberg

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