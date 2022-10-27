Госдума приняла законопроект об альтернативной гражданской службе во время мобилизации

Государственная Дума приняла поправки о прохождении альтернативной гражданской службы в условиях объявленной мобилизации.

Принятый законопроект добавляет новую статью в действующий закон «О мобилизации». По ней людей, проходящих альтернативную службу в подведомственных госорганам организациях, смогут отправлять на работу гражданским персоналом в войсках.

При этом текущий гражданский персонал вооруженных сил продолжит работать на прежних местах.

Эти же поправки позволят призывать на военную службу в рамках объявленной мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое преступление. Исключения составляют осужденные за сексуализированное насилие против детей, по делам о терроризме, экстремизме, госизмене и ряду других статей.

Ранее власти заявляли, что альтернативная гражданская служба в условиях мобилизации не предусмотрена, несмотря на то, что право на АГС гарантировано Конституцией. В свою очередь, сотрудники военкоматов отказывались принимать заявления о переводе на АГС у призванных в рамках объявленной в России мобилизации.

Источник: Госдума

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