Поддержать
Новости

Госдума приняла законопроект об альтернативной гражданской службе во время мобилизации

22:02 • 27.10.2022

Государственная Дума приняла поправки о прохождении альтернативной гражданской службы в условиях объявленной мобилизации.

Принятый законопроект добавляет новую статью в действующий закон «О мобилизации». По ней людей, проходящих альтернативную службу в подведомственных госорганам организациях, смогут отправлять на работу гражданским персоналом в войсках.

При этом текущий гражданский персонал вооруженных сил продолжит работать на прежних местах.

Эти же поправки позволят призывать на военную службу в рамках объявленной мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое преступление. Исключения составляют осужденные за сексуализированное насилие против детей, по делам о терроризме, экстремизме, госизмене и ряду других статей.

Ранее власти заявляли, что альтернативная гражданская служба в условиях мобилизации не предусмотрена, несмотря на то, что право на АГС гарантировано Конституцией. В свою очередь, сотрудники военкоматов отказывались принимать заявления о переводе на АГС у призванных в рамках объявленной в России мобилизации.

Источник: Госдума

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»