«Дрон использовался в рекреационных целях». В Норвегии освободили сына экс-главы РЖД Андрея Якунина. Он был арестован за незаконное использование дрона

Апелляционный суд в Норвегии отменил решение об аресте сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея.

18 октября он был арестован по обвинению в незаконном использовании дрона на Шпицбергене. После начала войны в Украине норвежские законодатели запретили туристам из России пользоваться беспилотниками и фотографировать объекты инфраструктуры на территории страны.

Защита Якунина подала апелляцию. В суде адвокаты настаивали на том, что их клиент является гражданином Великобритании и поэтому его нельзя судить как россиянина. Кроме того, защита указывала, что норвежский закон запрещает использовать летательные аппараты, но четкого определения этого понятия в нормативных документах нет.

И наконец, адвокаты обратили внимание суда на то, что запрет на использование россиянами дронов на Шпицбергене нарушает договор об острове, подписанный Великобританией, Норвегией и Россией. Согласно документу, граждане этих стран, прибывающие на остров, могут рассчитывать на равное отношение со стороны Норвегии.

Ранее пресс-служба Андрея Якунина заявляла, что он «увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта», а дрон использовал «в рекреационных целях во время путешествия-отпуска на Шпицберген».

В итоге суд удовлетворил апелляцию и постановил освободить Якунина из-под ареста. Как сообщается, норвежская полиция, в свою очередь, обжаловала это решение.

Как пишет «Новая газета.Европа», за предыдущий месяц на севере Норвегии, где сосредоточены стратегические объекты этой страны, за использование дронов и фотографирование объектов инфраструктуры были задержаны по меньшей мере 10 человек.

Так, например, 25 октября суд в Тромсё арестовал сотрудника Арктического университета, который, как подозревают спецслужбы, проживал в стране по фальшивым бразильским документам и вел разведывательную деятельность в пользу России.

13 октября на наземной границе Норвегии был задержан россиянин, пытавшийся вывезти в Россию несколько дронов.

А 14 октября четверо россиян были арестованы норвежским судом за съемку с беспилотников на севере страны вблизи охраняемых объектов.

Источник: Телекомпания NRK, «Новая газета.Европа»

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