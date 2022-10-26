В России возбудили первое уголовное дело против мобилизованного за самовольное оставление части

Мобилизованный впервые стал фигурантом уголовного дела по статье о самовольном оставлении части. Обвиняемый — житель Якутии, его имя не раскрывается. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что 23 сентября мобилизованного младшего сержанта из Якутии доставили в войсковую часть, которая находится в городе Улан-Удэ республики Бурятия. Там, по словам Чикова, мобилизованный заявил командиру, что не собирается ехать на войну.

«Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев», — сказал житель Якутии.

Чиков также отмечает, что после этих слов мобилизованному угрожали расправой и уголовной ответственностью. Спустя неделю после прибытия в часть младший сержант сбежал через дыру в заборе. Где он находится сейчас следствию неизвестно.

Статья о самовольном оставлении части призывником, проходящим военную службу в период мобилизации, была добавлена в Уголовный кодекс 24 сентября этого года вместе с рядом других поправок. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Павел Чиков

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