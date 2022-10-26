Поддержать
Новости

В России возбудили первое уголовное дело против мобилизованного за самовольное оставление части

15:42 • 26.10.2022

Мобилизованный впервые стал фигурантом уголовного дела по статье о самовольном оставлении части. Обвиняемый — житель Якутии, его имя не раскрывается. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что 23 сентября мобилизованного младшего сержанта из Якутии доставили в войсковую часть, которая находится в городе Улан-Удэ республики Бурятия. Там, по словам Чикова, мобилизованный заявил командиру, что не собирается ехать на войну. 

«Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев», — сказал житель Якутии.

Чиков также отмечает, что после этих слов мобилизованному угрожали расправой и уголовной ответственностью. Спустя неделю после прибытия в часть младший сержант сбежал через дыру в заборе. Где он находится сейчас следствию неизвестно.

Статья о самовольном оставлении части призывником, проходящим военную службу в период мобилизации, была добавлена в Уголовный кодекс 24 сентября этого года вместе с рядом других поправок. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Павел Чиков

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»