США включили в санкционный список сына экс-генпрокурора Чайки. Его обвинили в попытке свергнуть президента Молдовы для возвращения страны под российское влияние

Минфин США внес в санкционный список сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Игоря Чайку и ряд его компаний. В список также включили аффилированного с Чайкой россиянина Ивана Заворотного, советников бывшего президента Молдовы Игоря Додона Юрия Гудилина, Ольгу Грак и Леонида Гонина, а также певицу Жасмин, ее мужа Илана Шора и его молдавскую партию «Шор».

По данным ведомства, в 2021 году Игорь Чайка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разработали подробный план по свержению президента Молдовы Майи Санду и возвращению Молдовы в сферу российского влияния. Санду стала президентом в 2020 году, до нее этот пост занимал пророссийский политик Игорь Додон. Чайка якобы был посредником между Додоном и Шором, Заворотный входил в состав совета директоров компаний Чайки. Гудилин, Грак и Гонин помогали им в попытках повлиять на выборы в Молдове.

Минфин США также внес Чайку в список под именем ЙФЯАУ9 (IFYAU9). В 2016 году именно это сочетание букв и цифр указывалось в выписке на недвижимость вместо имени Чайки.

Источник: Минфин США

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