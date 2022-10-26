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Под руководством Путина прошла тренировка по ответному «массированному ядерному удару»

15:31 • 26.10.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что под руководством Владимира Путина прошла тренировка по «нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника». Путин наблюдал за тренировкой из ситуационного центра.

Как говорится на сайте Кремля, «тренировка стратегических сил сдерживания» прошла на космодроме Плесецк. «По полигону "Кура" на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится в сообщении. Указывается также, что все ракеты достигли своих целей.

Источник: «Интерфакс», Кремль, Минобороны

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