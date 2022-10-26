ЧВК «Вагнера» вербует на войну в Украине элитных спецназовцев из Афганистана — Foreign Policy

Частная военная компания «Вагнера» вербует для войны в Украине бывших военнослужащих элитных подразделений армии Афганистана, которые были обучены американскими инструкторами и вынуждены скрываться после прихода к власти движения «Талибан». Об этом пишет Foreign Policy.

По данным издания, после захвата талибами власти в Афганистане в августе прошлого года, США эвакуировали лишь несколько сотен старших офицеров спецназа афганской армии. При этом 20-30 тысяч военных остались в стране без работы или бежали в другие страны. А талибы начали выслеживать и убивать военных, которые сотрудничали с американцами и предыдущим афганским правительством. По данным источников Foreign Policy, к ЧВК «Вагнера» могут присоединиться до 10 тысяч афганских спецназовцев. Некоторых якобы уже пытались завербовать через мессенджеры WhatsApp и Signal.

«Они готовы работать за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране или за 10 долларов в день в Турции. Если ЧВК “Вагнера” или кто угодно еще придет к такому человеку и предложит ему 1000 долларов, он не откажется снова воевать. А если вы завербуете одного, он может привести за собой половину своего старого подразделения», — говорит источник издания.

Другой собеседник Foreign Policy предположил, что появление афганских спецназовцев на поле боя в Украине может «изменить правила игры». Он отметил, что афганцы хорошо подготовлены, так как их обучали инструкторы из элитных подразделений — американского SEALs и британского SAS.

«Лучше бы их использовали западные союзники, чтобы они воевали на стороне украинцев. Они не хотят воевать за русских, русские — враги. Но что еще им делать?» — заявил другой собеседник издания.

35-летний бывший капитан элитного подразделения афганской армии рассказал изданию, что он помог нескольким бывшим коллегам связаться с ЧВК «Вагнера». По его словам, из Афганистана рекрутов отправляли в Иран, а оттуда в Россию. После этого они переставали выходить на связь.

Источник: Foreign Policy

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