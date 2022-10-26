«Бронь — фальшивка. Все, мобилизован». Незаконно мобилизованный фрезеровщик объявил голодовку и добился возвращения домой

20-летнего фрезеровщика из МГТУ имени Баумана Антона Гнедовца мобилизовали, несмотря на имевшуюся у него бронь. В части он отказался выполнять приказы, надевать военную форму и объявил голодовку. Спустя две недели его вернули домой. Об этом он сам рассказал «Медиазоне».

3 октября Гнедовец получил повестку, явившись в военкомат, он предъявил документы об имеющейся у него брони, которую ему предоставил работодатель.

«Они должны были поставить штампик, что, типа, я им не нужен, и развернуть меня», — рассказал он.

Однако, посмотрев на документы, сотрудник военкомата заявил, что «бронь — фальшивка, не действует. Все, мобилизован».

После этого Гнедовца и еще 16 человек прямо из военкомата, не дав собрать никаких вещей, отвезли сначала в парк «Патриот», а ближе к вечеру в военную часть Наро-Фоминска, где выдали форму, а затем отвезли в другую военную часть в поселке Селятино.

Там Гнедовец, будучи убежденным противником войны в Украине, отказался выполнять приказы, надевать военную форму и объявил голодовку в знак протеста против своей незаконной мобилизации.

В течение следующей недели Гнедовцу и некоторым другим мобилизованным, которые также отказывались служить, офицеры угрожали уголовным преследованием и даже расстрелом.

«Грозились посадить по статье, грозились вызвать военную полицию, прокуратуру. Угрожали отправить на передовую и там же расстрелять», — вспоминает Гнедовец.

По его словам, некоторые из находившихся там мобилизованных подвергались физическому насилию.

«Я же первый был, кто стал протестовать. На меня стали смотреть другие пацаны, что, мол, так можно. Ну они и начали давить. Если на меня пытались давить угрозами, то их насилием. Одного офицеры избили, закинули в сушилку, на ночь закрыли», — рассказал Гнедовец.

Его самого не били, а в ответ на отказ принимать пищу говорили, что «им все равно: сдохнешь — напишем, что ты, мол, самоубился». Несмотря на попытки давления, Гнедовец продолжал игнорировать приказы и голодать. В итоге руководство части так и не смогло решить, что с ним делать.

«Я так и остался за штатом всей части. И, соответственно, меня положили на дальнюю койку и сказали: "Лежи, деградируй"», — вспоминает молодой человек.

В это время его мать писала жалобы и добивалась возвращения сына домой. На сбор всех необходимых документов потребовалось две недели, рассказала «Медиазоне» Тамара Гнедовец.

В десятых числах октября Гнедовца и еще 30 человек, которые также отказались служить, перевезли в другую подмосковную часть. Там их снова начали убеждать в том, что они «должны перестать возмущаться и начать служить». В результате только четверо не поддались давлению и их вместе с Гнедовцом отправили обратно в парк «Патриот». Там фрезеровщик провел еще неделю, голодая и играя в карты с другими мобилизованными.

19 октября сотрудник военкомата привез туда предписание на имя Гнедовца, согласно которому, тот должен убыть в объединенный военный комиссариат Бабушкинского района. Вечером того же дня Антон Гнедовец уже был дома.

Источник: «Медиазона»

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