«Запад загнивает, а у нас большое будущее». В российских вузах появится новая «идеологическая дисциплина» — аналог «научного коммунизма», который преподавали в вузах СССР

В российских вузах уже в ближайшее время может появиться официальная «идеологическая дисциплина» — аналог «научного коммунизма», который изучали в университетах Советского Союза. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на собственные источники близкие к Кремлю, а также на сотрудников российских вузов.

По их словам, новую дисциплину разрабатывают в недрах администрации президента. Основную цель нового предмета там формулируют так: «молодые люди должны понимать идеологию: куда идет Россия и зачем». В свою очередь, основной посыл новой «идеологической дисциплины» в АП видят так: «запад загнивает, а у нас большое будущее».

Разработку новой инкарнации «научного коммунизма» в АП ведут ближайшие соратники замглавы ведомства, курирующего внутриполитический блок, Сергея Кириенко.

Планируется, что новый предмет появится в вузах уже в следующем учебном году. Студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарии — несколько лет, а историки и политологи — на протяжении всего времени обучения.

Как пишет «Медуза», «идеологический курс» будет разбит на четыре блока. За разработкой конкретных педагогических материалов для каждого из них будут следить отдельные кураторы.

Так, основной «исторический» блок будет курировать бывший министр культуры и помощник президента Владимир Мединский. Куратором блока «Культурный код» может стать глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Разработку блока «Россия в мире» будет курировать политолог Сергей Караганов, а куратором разработки блока «Образ будущего» станет глава «Курчатовского института» Михаил Ковальчук.

Точное содержание блоков пока неизвестно, однако, как отмечает «Медуза», все предполагаемые кураторы максимально лояльны действующей российской власти и не раз выступали со словами поддержки милитаристской имперской политики российских властей.

Кроме того, как утверждает издание, новый курс станет инструментом для окончательной зачистки российских вузов от либеральных преподавателей. Для этого предполагается ввести обязательную аттестацию по новой дисциплине для 100% преподавательского состава.

Источник: «Медуза»

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