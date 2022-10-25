В неработающем аэропорту Анапы желающим почувствовать себя авиапассажирами позволят пройти регистрацию и посидеть в самолете

В Анапе администрация местного аэропорта имени В.К. Коккинаки, который закрыт с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года, рекламирует новую услугу для тех, кто желает вновь почувствовать себя авиапассажиром.

Всего за полторы тысячи рублей можно пройти почти все предполетные процедуры и даже получить часть внутрисалонного экспириенса, правда без, собственно, полета.

Так, каждый купивший билет на экскурсию с говорящим названием «Хочу летать» сможет пройти предполетный досмотр, зарегистрироваться на «рейс», получить посадочный талон и пройти к гейту на посадку.

После этого пройти на борт самолета, поесть там бортового питания и даже посетить кабину пилота.

В качестве дополнительной услуги администрация аэропорта предлагает трансфер до аэропорта из Краснодара за 900 рублей.

На рекламу новой услуги в официальном аккаунте аэропорта Анапы обратило внимание издание The Insider, однако к моменту публикации новости этот пост был удален.

Источник: The Insider

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