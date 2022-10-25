У каждого седьмого россиянина нет денег на покупку зимней одежды 

Каждый седьмой гражданин России заявил, что у него нет денег на покупку зимней одежды. Пуховики, пальто, куртки с утеплителем и шубы они планируют брать в кредит. Об этом свидетельствует опрос банка «Хоум Кредит».

Больше половины из тех, кто собирается занимать деньги на покупку теплой одежды, воспользуются кредитными картами. 46 процентов будут использовать различные программы рассрочки.

В среднем россияне готовы потратить на зимнюю одежду не больше девяти тысяч рублей. При этом мужчины планируют покупки в районе десяти тысяч, а женщины собираются потратить чуть больше восьми тысяч рублей.

Москвичи готовы потратить на покупку зимней одежды больше одиннадцати тысяч рублей, а жители небольших городов — около шести тысяч рублей.

Задолженность россиян по кредитным картам в этом году достигла исторического максимума и превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Источники: Банк «Хоум Кредит», РИА Новости

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