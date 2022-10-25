Поддержать
Новости

Создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин лично сказал Путину, что недоволен тем, как военачальники ведут войну в Украине — Washington Post

13:41 • 25.10.2022

Создатель ЧВК «Вагнера» бизнесмен Евгений Пригожин в личном разговоре с Владимиром Путиным высказал недовольство тем, как военное руководство страны ведет войну в Украине. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на анонимных американских чиновников.

В начале октября газета сообщала, что кто-то из ближнего окружения Владимира Путина заявил о неумелых действиях российского командования и указал на ошибки в войне в Украине. Сейчас журналисты уточнили, что это был Пригожин. 

В докладе американской разведки, который цитирует Washington Post, сообщается, что Пригожин заявил Владимиру Путину, что Минобороны слишком сильно полагается на ЧВК «Вагнера», но при этом не оказывает финансовой поддержки и не предоставляет ресурсы для выполнения боевых задач. 

Также разведка США полагает, что недавнее видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнера» жалуются на нехватку еды, — это попытка оказать давление на Кремль, чтобы получить дополнительное финансирование.

Сам Евгений Пригожин утверждает, что не видел этого видео, и отрицает, что он лично разговаривал с Владимиром Путиным. 

«Я лично с Владимиром Владимировичем Путиным не общался в последнее время и не собираюсь этого делать в обозримом будущем. Я не критиковал руководство Вооруженных сил Российской Федерации в ходе конфликта в Украине. Поэтому ничего комментировать не могу», — заявил Пригожин через свою пресс-службу. 

При этом создатель российской ЧВК подчеркнул, что не имеет права критиковать или хвалить работу вооруженных сил России, так как не является военным экспертом. 

Пресс-секретарь российского президента отказался комментировать информацию об общении Пригожина и Путина. 

Источник: Washington Post

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»