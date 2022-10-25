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Россияне оформили рекордное количество загранпаспортов за последние четыре года

11:39 • 25.10.2022

За три квартала этого года россияне получили почти 3,9 миллиона загранпаспортов. Этот показатель стал рекордным с 2018 года. Тогда с января по сентябрь было оформлено более 4,2 миллиона документов. Такие данные приводит МВД. 

Так, за девять месяцев 2022 года россияне оформили на миллион загранпаспортов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Меньше всего загранпаспорта россияне оформляли в 2020 и 2021 годах. На это повлияла пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничительные меры.

В 2021 году было оформлено 2,8 миллиона загранпаспортов. В 2020 — 2,2 миллиона, а в 2019 — более 3,7 млн. 

Источник: ТАСС

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