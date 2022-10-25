После смерти на фронте начальника отдела в правительстве Москвы столичные госслужащие стали массово покидать страну — «Верстка»

В начале октября через несколько дней после своей мобилизации на войне в Украине погиб начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов. Как пишет «Верстка», ссылаясь на собственные источники в госструктурах, гибель коллеги произвела сильное впечатление, как на сотрудников московской мэрии, так и на работников столичных госпредприятий. После этого они начали массово покидать страну.

По словам источников издания, в госструктурах наблюдается «заметный исток сотрудников». В некоторых отделах столичной мэрии количество покинувших Россию работников-мужчин составляет 20–30% от общего числа.

Большинство из них просто уходят в отпуск, из которого уже не возвращаются. Либо продолжают работать на удаленке по негласной договоренности с непосредственным начальством.

Как пишет «Верстка», особенно из-за «массового исхода» пострадали самые крупные департаменты мэрии, в частности, ЖКХ, здравоохранения и образования.

Массовый отъезд и увольнение ценных кадров приводит к перебоям в работе столичных ведомств в целом. Так, по словам источников, из-за отсутствия IT-специалистов некоторые отделы департаментов простаивают сутками или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота.

В одном из подведомственных учреждений департамента транспорта вскоре после начала мобилизации потеряли несколько важных документов, связанных с реализацией московского бюджета, и не смогли их восстановить из-за того, что айтишники, способные это сделать, уже покинули к этому моменту страну.

Одним из факторов, способствовавших массовому исходу из страны сотрудников мэрии, стало то, что рядовому персоналу вовремя не предоставили обещанную бронь от мобилизации. Во ФГУПах эту бронь не предоставили вообще. В результате, мужчины, рискующие быть призванными, буквально бегут, бросив все.

«Вот они и бегут так, что пятки сверкают, — рассуждает собеседник „Верстки“. — До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку».

Усугубляет ситуацию и то, что часть мужчин, работающих в мэрии, все-таки мобилизовали. Из-за этого некоторые столичные учреждения лишились в том числе руководящего состава — заместителей начальников, глав управлений и отделов.

Из-за мобилизации одной части сотрудников и бегства от нее другой некоторые из подведомственных мэрии учреждений потеряли до половины работников, утверждают источники «Верстки».

Ранее о массовом отъезде из страны сотрудников московской мэрии написал в своем телеграм-канале журналист Роман Супер.

«Доброжелатели из Правительства Москвы сообщают: “У нас массовый исход — сотрудники уходят, оставляя записки в тумбочках. Айтишники, рекламщики, маркетологи, пиарщики, да и простые госслужащие. Реально массовый исход”», — цитировал он анонимное сообщение.

При этом, как пишет «Верстка», ни в мэрии, ни в подведомственных ей учреждениях руководство никак не пытается удержать бегущих от мобилизации сотрудников и никак не комментируют ситуацию.

Источник: «Верстка»

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