«Летчиков ни я, ни моя мама не виним». Житель Краснодарского края потерял семерых близких после того, как истребитель Су-34 рухнул на жилой дом в Ейске

17 октября российский боевой самолет Су-34 упал на жилую девятиэтажку в Ейске. Пилоты успели катапультироваться, однако на земле из-за столкновения и пожара погибли, по официальным данным, 15 человек. Среди них было семь членов семьи жителя Краснодарского края Андрея Ищенко.

Самолет рухнул на третий подъезд дома, на седьмом этаже которого жил младший брат Андрея Александр.

«Я набрал брата, он взял трубку и сказал “потом”. Когда говорят “я потом перезвоню”, это означает, что люди заняты и перезвонят, как освободятся. Но он не перезванивал, тогда я позвонил еще раз, но он уже не отвечал на звонок», — говорит 56-летний Андрей Ищенко.

В трехкомнатной квартире вместе с Александром Ищенко жила его жена Галина, их дети: 26-летняя Наталья и 20-летний Антон, а также трое внуков: Иван, Нина и Коля (девяти, восьми и шести лет). Все они в тот вечер были дома и погибли.

По словам Андрея Ищенко, спасатели сразу обнаружили тела. Наталья с тремя детьми лежала у разрушенного лестничного пролета.

«Они шли по лестнице и, видимо, не смогли спуститься, лестница оказалась разрушенной. Александр тоже был на пролете, он, видимо, следил, чтобы все вышли из квартиры. Где были Галина и Антон, я не знаю», — рассказал Андрей Ищенко.

Своей матери Ищенко долго не говорил о гибели ее младшего сына и всей его семьи, когда она все-таки узнала, то женщине стало плохо. На следующий день после трагедии Ищенко был в Ейске и сразу поехал на опознание тел. Похоронили семью 20 октября. Все услуги, включая поминальный обед оплатила администрация города. За это Андрей Ищенко в интервью журналисту «7х7» несколько раз поблагодарил власти.

«Благодарил за организацию похорон, за организацию и оплату поминального обеда, за помощь в оформлении документов. Мать, находившаяся недалеко от Андрея, тоже неоднократно передавала слова благодарности», — пишет издание.

Также Андрей Ищенко заявил, что не винит в смерти своих близких пилотов рухнувшего на дом самолета. Он считает, что пока российские летчики защищают небо, в Ейске безопасно.

«Летчиков ни я, ни моя мама не виним. Ребята тянули до последнего, им не хватило буквально 850 метров до лимана, чтобы упасть в лиман [Ейский лиман, залив рядом с городом]. Они делали все, что могли. Я понимаю, будет тяжело, но им жить с этим. Главное — чтобы они летали дальше, защищали наше небо, не сломились в этой ситуации», — сказал мужчина.

Накануне агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, сообщило, что причиной крушения самолета Су-34 в Ейске стали птицы, попавшие в двигатель при взлете.

Источник: «7х7»

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