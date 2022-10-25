«Чем больше россиян уедет, тем меньше из них попадет на войну». Убежище для россиян, которые бегут от мобилизации, откроется в Аджарии

Первого ноября откроется шелтер «Тихое место», предназначенный для россиян, которые бегут от мобилизации. Он будет расположен недалеко от Батуми в автономном регионе Грузии — Аджарии.

В доме есть несколько комнат, он рассчитан на 12-15 человек. Бесплатно остановиться там вместе с семьей и животными можно будет на десять дней. Чтобы получить место, необходимо заполнить заявку, указав там имя, фамилию, контактные данные, семейное положение, а также наличие ветпаспорта и прививок, если человек едет с животным. Кроме того, в анкете есть два вопроса которые касаются оккупации Россией грузинских территорий.

Проект «Тихое место» основала российская экоактивистка и журналист Наталья Зубкова. Она уехала из страны после начала войны в Украине.

«Чем больше россиян уедет, тем меньше из них попадет на войну. В другой стране сложно сориентироваться. Не всегда есть средства на быстрый съем жилья. Шелтер это место, где можно не только пожить бесплатно, но и получить нужную информацию, познакомиться с людьми», — говорит Зубкова.

Источник: Paper Kartuli, анкета «Тихое место»

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