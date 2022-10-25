Adidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний. Сам рэпер заявил, что не может быть антисемитом, «потому что черные тоже евреи»

Компания Adidas прекратила сотрудничество с рэп-исполнителем Канье Уэстом, также известным под псевдонимом Йе, из-за его антисемитских высказываний в социальных сетях.

В опубликованном пресс-релизе компании говорится, что в Adidas не терпят антисемитизма и любого другого языка ненависти. В пресс-службе подчеркнули, что «комментарии и действия Йе были неприемлемыми, ненавистными и опасными, они нарушают ценности компании, такие как разнообразие и инклюзивность, взаимное уважение и справедливость».

«После тщательного анализа компания приняла решение немедленно прекратить партнерство с Йе, прекратить производство продуктов под брендом Yeezy и прекратить все платежи Йе и его компаниям. Adidas немедленно прекратит деятельность Adidas Yeezy», — сказано в заявлении компании.

Антисемитские высказывания знаменитого рэп-исполнителя вызвали большой резонанс в социальных сетях. Сначала он опубликовал фрагменты своей приватной переписки с другим знаменитым рэпером — Пи Дидди. В ней Уэст обвинил своего коллегу в том, что тот находится под контролем влиятельных евреев.

После этого аккаунт Йе в инстаграме был заблокирован. Тогда рэпер перешел в твиттер, где пообещал устроить евреям «смертельный режим третьего уровня» (death con 3 on jewish people). Это, вероятно, отсылка к пяти существующим в США уровням готовности сил ядерного сдерживания — Defcon 1-5. Defcon 3 означает повышенную готовность к нанесению полномасштабного ядерного удара.

В том же твите Йе отметил, что не может, по его мнению, являться антисемитом, «потому что черные тоже евреи». После этого его аккаунт в твиттере также был заблокирован.

Канье Уэст известен не только как музыкант и дизайнер одежды и обуви, среди которой и знаменитая линейка кроссовок Adidas, продающаяся под брендом Yeezy, но и как преданный сторонник экс-президента США Дональда Трампа и автор множества крайне спорных утверждений. Так среди прочего чернокожий рэпер заявлял, что несколько сот лет рабства были «выбором» черных.

После скандала с антисемитскими высказываниями Йе сотрудничество с рэпером прекратили также бренды Gap и Balenciaga.

Источники: Adidas, Bloomberg

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