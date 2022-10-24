Замминистра транспорта, который курировал транспортную безопасность на Крымском мосту, отправили в отставку

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта Александра Суханова. В распоряжении Мишустина указано, что тот сам попросил об отставке.

20 октября источники РБК, близкие к минтрансу, сообщили, что Суханов уйдет в отставку из-за взрыва на Крымском мосту. На своем посту Суханов курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» и отвечал за транспортную безопасность, в том числе Крымского моста.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, после этого загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. По данным властей, повреждения получили два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Организатором взрыва на Крымском мосту в ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Суды в Москве и Симферополе отправили восьмерых россиян в СИЗО по делу о взрыве.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации, РБК

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