У задержанного директора «Мотор Сич» есть российская фирма, которая продавала украинские запчасти для российских вертолетов — «Агентство»

Глава концерна «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, которого ранее задержало СБУ, владеет российской компанией, закупавшей через посредников украинские запчасти для ремонта российских вертолетов.

Журналисты утверждают, что с начала вторжения в Украину четыре российских компании, в числе которых есть ООО «Вертолетные комплексы и многофункциональные системы», которой владеет Богуслаев, получили не менее 40 партий техники производства «Мотор Сич». Российские покупатели через посредников получали три типа двигателя: ТВ3-117ВМ серии 02, ТВ3-117ВМА серии 02 и ТВ3-117ВМ.

Также запчасти поставлялись «Уральскому заводу гражданской авиации». «Агентство» отметило, что Уральский завод — один из крупнейших российских производителей беспилотников, который контролирует предприниматель Виктор Григорьев. Он является главой НК-Банка и партнером госкорпорации «Ростех», которая ранее владела заводом. Сейчас «Уральский завод гражданской авиации» поставляет авиадвигатели Росгвардии и Федеральной таможенной службе.

ТВ3-117ВМ серии 02 устанавливается на многоцелевые вертолеты Ми-8МТ/Ми-17, которые используются как в гражданской, так и военной авиации. Двигателем ТВ3-117ВМА серии 02 оснащаются гражданские вертолеты Ка-32 и, в том числе, на военные и транспортные вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ми-24.

22 октября стало известно о задержании в Запорожье Богуслаева по подозрению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». В СБУ считают, что Богуслаев был в сговоре с представителями «Ростеха» и незаконно поставлял российской штурмовой авиации технику «Мотор Сич».

Источник: «Агентство»

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