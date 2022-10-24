Страны НАТО не поверили рассказам Шойгу о планах Украины применить «грязную бомбу»

Власти стран НАТО не поверили заявлениям министра обороны России Сергея Шойгу о якобы имеющихся у Киева планах применить так называемую «грязную бомбу».

Об этом в совместном заявлении сказали министры иностранных дел Великобритании, Франции и США.

«Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в заявлении Энтони Блинкена, Катрин Колонны и Джеймса Клеверли.

Накануне глава российского военного ведомства Сергей Шойгу звонил своим коллегам из Франции, Великобритании, Турции и США. В этих разговорах он утверждал, что Киев планирует применить «грязную бомбу», чтобы затем обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.

«Грязной бомбой» принято называть радиологическое оружие, главное назначение которого — заражение почвы, воды и атмосферы радиоактивными элементами с большим периодом полураспада, что делает зону поражения таким оружием непригодной для жизни. «Грязной бомбой» могут называть как атомный заряд небольшой мощности, так и обыкновенную бомбу, начиненную радиоактивными материалами.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), утверждения про готовящиеся Киевом провокации с использованием «грязной бомбы», являются продолжением информационной кампании Кремля с целью запугать министров обороны стран НАТО и отвлечь их от помощи Украине в войне с Россией.

Как отметили в ISW, Кремль уже неоднократно заявлял, что страны Запада собираются помочь Украине совершить атаку с применением оружия массового поражения.

Так, в своей речи перед началом российского вторжения в Украину президент Владимир Путин заявил, что Украина готовила ядерную атаку против РФ. Позже российские государственные СМИ неоднократно сообщали о якобы ведущихся в Украине при поддержке Запада разработках ядерного и биологического оружия.

А в апреле 2022 года Минобороны России заявило, что США «готовят провокации с целью обвинить Вооруженные силы России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия».

Источники: Госдепартамент США, ISW

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