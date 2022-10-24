Российские пропагандисты изображают во Франции борцов с путинским режимом. Параллельно они снимают репортаж для «Базы»

Двое бывших сотрудников провластного издания LifeNews Елизавета Чугунова и Андрей Казанцев дали интервью французским СМИ, в которых заявили, что они боролись с режимом в России и теперь якобы не могут вернуться на родину из-за преследования.

30 апреля во французской газете Le Monde вышла статья под названием «Забытый Москвой, верный Путину: Фершампенуаз, фатализм по-русски» за авторством Елизаветы Чугуновой и Андрея Казанцева. Там отмечается, что они приехали в Францию делать репортаж о двух одноименных населенных пунктах: селе Фершампенуаз на Урале и городе Фершампенуаз на Марне. Они собирались сравнить жизнь русского и французского обществ, но 24 февраля Россия напала на Украину, и теперь «борцам с режимом», как их называют в статье, путь на в Россию закрыт.

Позже ​​в интервью France Bleu Champagne-Ardenne Чугунова и Казанцев назвали себя независимыми журналистами, которые выступают против войны, а также заявили, что не могут вернуться из Франции в Россию из-за преследования.

В реальности Чугунова и Казанцев — бывшие сотрудники прокремлевского таблоида LifeNews. Казанцев также возглавлял екатеринбургский коррпункт издания. Во Францию они приехали, чтобы сделать репортаж для издания Baza, которое основано выходцами из провластных медиа Mash и Life.

16 апреля Baza опубликовала 40-минутный фильм «Фершампенуаз: село на Урале и город во Франции / Что думают европейцы и россияне о своей жизни?». В подписи к нему указано: «Наши коллеги из Екатеринбурга — Андрей Казанцев и Лиза Чугунова — отправились в большое путешествие «Россия — Франция», чтобы оценить качество жизни людей на примере двух Фершампенуазов». Тут уже ни о каком преследовании журналистов на родине речи не идет.

На сайте издания Life, которое функционирует при финансовой поддержке Минцифры, сохранились статьи, написанные Чугуновой и Казанцевым.

Источники: Le Monde, France Bleu Champagne-Ardenne, Baza, Life

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