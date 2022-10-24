Причиной падения боевого самолета на жилой дом в Ейске стали птицы — ТАСС

Причиной крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края 17 октября стали птицы. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

По их словам, две птицы попали в воздухозаборники двигателя боевого самолета сразу после взлета, из-за чего тот перестал работать.

«В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказал собеседник госагентства.

Из-за неполадок с двигателем самолет рухнул на многоэтажный жилой дом в Ейске. Пилоты успели катапультироваться, однако на земле погибли, по официальным данным, 15 человек.

Источник: ТАСС

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.