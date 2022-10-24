Пилоты упавшего в Иркутске боевого самолета потеряли сознание еще в воздухе — РИА Новости

Пилоты истребителя Су-30, который упал на жилой дом в Иркутске 23 октября, задохнулись еще в воздухе. Именно поэтому они не смогли отвести падающий самолет от жилой застройки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванного представителя экстренных служб.

По его словам, «предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета». Он пояснил, что экипаж мог потерять сознание из-за ошибки наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету.

«К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах», — сообщил он.

В свою очередь, в СК сообщили, что рассматривают две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.

Су-30 СМ упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске 23 октября во время совершения испытательного полета. Через некоторое время после взлета экипаж перестал выходить на связь. Второй самолет совершавший вылет с потерпевшим крушение истребителем поравнялся с ним и его пилот увидел, что экипаж сидит без движения, опустив головы.

Спустя 20 минут, когда в баках истребителя кончилось топливо, он упал на двухэтажный деревянный жилой дом в Иркутске. Жильцов в этот момент не оказалось дома, и в результате крушения погибли только пилоты.

Источник: РИА Новости, Следственный комитет России

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