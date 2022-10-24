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Оккупационные власти Херсона призвали местных мужчин вступать в территориальную оборону. До сих пор население уговаривали эвакуироваться 

10:31 • 24.10.2022

Оккупационная администрация Херсонской области заявила, что все мужчины, остающиеся в городе, могут вступить в территориальную оборону. До сих пор назначенные Россией власти Херсона призывали местное население эвакуироваться из города на левый берег Днепра.

Необходимость эвакуации оккупационные власти объясняли вероятным наступлением украинской армии и якобы имеющимися у ВСУ планами подорвать дамбу Каховской ГЭС, что приведет к затоплению большей части Херсона и ряда других населенных пунктов.

«В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — объявили оккупационные власти.

Источник: Оккупационная администрация Херсонской области

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