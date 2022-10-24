Новым премьер-министром Великобритании станет бывший министр финансов страны Риши Сунак

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак станет новым британским премьер-министром уже завтра, после того, как его объявят лидером правящей Консервативной партии страны. Затем утвердить его назначение должен будет король Великобритании Карл III. Когда это произойдет 42-летний Сунак станет самым молодым главой правительства Великобритании за последние двести лет и первым британцем индийского происхождения на этом посту.

Родители Риши Сунака, выходцы из Индии, которые приехали в Великобританию из Восточной Африки. Сунак родился в Англии, учился в элитной частной школе, а затем поступил в Оксфорд, где изучал философию, политику и экономику. С 2001 по 2004 года он работал аналитиком в Goldman Sachs, а затем был партнером в двух хедж-фондах. Сунак считается одним из самых богатых членов парламента.

В индийских соцсетях поздравляют Риши Сунака и говорят, что теперь пришло время Индии управлять Британией.

Ранее сообщалось, что свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании может вновь выставить уже занимавший эту должность Борис Джонсон. Он даже заявлял, что его выдвижение поддерживают 102 депутата-тори, но сегодня он внезапно отказался от участия в гонке.

Ушедшая в отставку Лиз Трасс пробыла на посту премьер-министра всего 45 дней. Она была вынуждена уйти после провала ее радикального плана по экономическому развитию, который вызвал панику на рынках и привел к обвалу фунта.

После этого первой свою кандидатуру на этот пост выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт. Однако она не смогла получить необходимое число голосов.

В августе бывший министр финансов Риши Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьер-министра, но тогда он проиграл Лиз Трасс.

Источники: BBC

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.