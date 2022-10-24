Мишустин провел первое заседание совета по обеспечению нужд вооруженных сил. Завтра, вероятно, пройдет второе — на нем должен выступить Путин

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил, на котором сообщил, что вооруженные силы должны быть обеспечены всем необходимым, в том числе, медикаментами и питанием, в сжатые сроки.

Также Мишустин рассказал, что координационный совет будет заниматься определением целевых заданий по поставкам вооружений и техники, бюджетным финансированием, формированием цен, подбором поставщиков и подрядчиков, созданием профильной инфраструктуры. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, а вице-премьер Дмитрий Григоренко — курировать нормативно-правовые и финансовые вопросы.

Ранее сообщалось, что заседание координационного совета 25 октября проведет президент России Владимир Путин.

Источник: Правительство России, Кремль

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