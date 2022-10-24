Антифашист из Тюмени, которого обвиняют в терроризме, рассказал о пытках. Ранее о пытках сообщил другой фигурант «тюменского дела»

Фигурант «тюменского дела», 23-летний Дениз Айдын рассказал адвокату, что его били и пытали во время задержания. Копия адвокатского опроса оказалась в распоряжении «Новой газеты. Европа».

30 августа Айдын вместе с Кириллом Бриком отправился на пустырь возле ТЭЦ-2 в Тюмени. По словам задержанного, вместе с приятелем они собирались «испытать взрывную смесь на работоспособность». При этом они не собирались продавать взрывное вещество или использовать его для каких-то других целей. На пустыре тюменцев задержали силовики — они заподозрили их в распространении наркотических веществ. Те объяснили полицейским, что находящиеся при них вещества — это самодельное взрывчатое вещество, которое они собираются испытать.

По словам Айдына, в отделении его заставили раздеться и поставили на корточки. Затем, как он утверждает, ему на голову положили ботинок и угрожали изнасилованием, если этот ботинок упадет.

«Из-за шкафа в кабинете они (полицейские — Прим. “Холода”) достали резиновую дубинку и деревянную ножку от табуретки, пояснив, что засунут эти предметы мне в прямую кишку. В таком положении они продержали меня 30-40 минут», — вспоминает антифашист.

После этого его отвели в другой кабинет, где ему надели пакет на голову, заломили руки на спину, повалили на пол и начали избивать. Под пытками Айдына спрашивали, собирается ли он взрывать поезда и здания ФСБ и полиции.

«Периодически меня избивая, они сказали, что я должен был дать утвердительный ответ на их вопросы. Не выдержав таких побоев, я согласился дать такие показания, так как они пригрозили, что в противном случае будет только хуже», — сообщил он.

Ранее о пытках сообщал другой фигурант «тюменского дела» — 27-летний антифашист из Екатеринбурга Юрий Незнамов. По его словам, полицейские душили его пакетом, пытали водой и током. Как сообщил Незнамов, ему угрожали расправой, если он «не подпишет слова следователя».

В конце августа в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте задержали шесть антифашистов и анархистов — Кирилла Брика, Дениза Айдына, Даниила Чертыкова, Никиту Олейника, Романа «Рыжего» и Юрия Незнамова. Им вменяют статью об организации террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Источник: «Тюменское дело», «Новая газета. Европа»

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