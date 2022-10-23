Власти Курской и Белгородской областей отчитались о строительстве линий обороны в своих регионах. Некоторые из них напоминают противотанковые укрепления времен Второй мировой

Губернаторы Курской и Белгородской областей опубликовали в своих телеграм-каналах фотографии возведенных в регионах линий оборонительных сооружений.

Так, глава Курской области Роман Старовойт написал, что в регионе завершено строительство двух линий фортификационных сооружений. По его словам, работы велись совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области.

«Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — написал Старовойт.

В свою очередь, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале строительства оборонительной линии вдоль границы региона.

Ранее об участии в возведении фортификационных сооружений наемников из ЧВК «Вагнер» сообщил основатель и владелец компании Евгений Пригожин. При этом, по его словам, представители ЧВК активно занимаются в области не только строительством так называемой «линии Вагнера», но и «формированием народного ополчения».

Пригожин, впрочем, не уточнил что это за подразделения, из кого они формируются, кому подчиняются и для выполнения каких задач их предполагается использовать.

Источники: Роман Старовойт, Вячеслав Гладков

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