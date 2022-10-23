В Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты погибли. Возможно, еще в воздухе

В Иркутске потерпел крушение военный самолет Су-30СМ. Боевая машина рухнула в черте города на двухэтажный деревянный жилой дом. На месте падения начался пожар. Спасательные службы оценили его площадь в 200 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, упавший самолет выполнял «испытательный полет». По данным местной прессы, учебный вылет совершили два самолета. В какой-то момент один из них перестал выходить на связь и начал терять высоту. Второй самолет поравнялся с ним и увидел, что пилоты сидят без движения, опустив головы. По предварительным данным, они потеряли сознание или задохнулись.

Гибель двух пилотов упавшего самолета подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, не уточнив, произошло ли это при крушении или до него. По его словам, из местных жителей никто не пострадал.

Источник: Irk.ru, Игорь Кобзев

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