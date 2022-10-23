В Германии активистки облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне. Таким образом они выступили против использования ископаемых энергоносителей

В Германии активистки движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне в музее Барберини. Таким образом они выступили против использования ископаемого топлива. Нанесен ли картине вред — еще предстоит выяснить, сообщили в галерее.

«Если для того, чтобы общество вспомнило, что ископаемое топливо убивает нас всех, требуется залить картофельным пюре или томатным супом картину, мы сделаем это!» — говорится в твиттере движения.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

На прошлой неделе представители движения «Just Stop Oil» облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в знак протеста против добычи и использования нефти. Полотно не пострадало.

Источник: Letzte Generation

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