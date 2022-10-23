В Германии активистки облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне. Таким образом они выступили против использования ископаемых энергоносителей

В Германии активистки движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне в музее Барберини. Таким образом они выступили против использования ископаемого топлива. Нанесен ли картине вред — еще предстоит выяснить, сообщили в галерее.
«Если для того, чтобы общество вспомнило, что ископаемое топливо убивает нас всех, требуется залить картофельным пюре или томатным супом картину, мы сделаем это!» — говорится в твиттере движения.
На прошлой неделе представители движения «Just Stop Oil» облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в знак протеста против добычи и использования нефти. Полотно не пострадало.
Источник: Letzte Generation
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