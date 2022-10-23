Поддержать
Новости

В Германии активистки облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне. Таким образом они выступили против использования ископаемых энергоносителей

19:44 • 23.10.2022

В Германии активистки движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину «Стога сена» Клода Моне в музее Барберини. Таким образом они выступили против использования ископаемого топлива. Нанесен ли картине вред — еще предстоит выяснить, сообщили в галерее.

«Если для того, чтобы общество вспомнило, что ископаемое топливо убивает нас всех, требуется залить картофельным пюре или томатным супом картину, мы сделаем это!» — говорится в твиттере движения.  

На прошлой неделе представители движения «Just Stop Oil» облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в знак протеста против добычи и использования нефти. Полотно не пострадало.

Источник: Letzte Generation

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»