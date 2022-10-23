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Шойгу весь день звонит министрам обороны стран НАТО и рассказывает о планах Украины применить «грязную бомбу»

18:37 • 23.10.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу с самого утра обзванивает своих коллег из стран НАТО и рассказывает им о якобы имеющихся у Киева планах использовать так называемую «грязную бомбу».

К моменту публикации новости российский министр обороны успел поговорить с тремя главами военных ведомств стран НАТО — Франции, Турции и Великобритании.

«Грязной бомбой» принято называть радиологическое оружие, главное назначение которого — заражение почвы, воды и атмосферы радиоактивными элементами с большим периодом полураспада, что делает зону поражения таким оружием непригодной для жизни. «Грязной бомбой» могут называть как атомный заряд небольшой мощности, так и обыкновенную бомбу, начиненную радиоактивными материалами.

Ранее сообщение о том, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» в зоне конфликта, распространило агентство РИА Новости. Сославшись на «заслуживающие доверия источники в разных странах» оно рассказало, что Киев готовит провокацию с использованием «грязной бомбы», чтобы затем обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.

Источник: РИА Новости

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